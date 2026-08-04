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Melding mobiel puinbreken in Helenaveen

Vandaag om 09:55

Bij de Rector Nuijtsstraat in Helenaveen is een melding gedaan voor mobiel puinbreken. De gemeente heeft deze op 30 juni ontvangen en geregistreerd.

Gevonden voor jou

Het gaat om bouw- en sloopafval dat op locatie fijngemaakt wordt met een machine. Deze techniek, mobiel puinbreken, maakt het mogelijk om het puin direct opnieuw te gebruiken. Voor de activiteiten is geen vergunning nodig.

De melding, geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0991, heeft betrekking op milieukundige aspecten. Omdat de activiteiten vergunningvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Deurne.

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