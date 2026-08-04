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Melding mobiel puinbreken in Helenaveen
Vandaag om 09:55
Bij de Rector Nuijtsstraat in Helenaveen is een melding gedaan voor mobiel puinbreken. De gemeente heeft deze op 30 juni ontvangen en geregistreerd.
Het gaat om bouw- en sloopafval dat op locatie fijngemaakt wordt met een machine. Deze techniek, mobiel puinbreken, maakt het mogelijk om het puin direct opnieuw te gebruiken. Voor de activiteiten is geen vergunning nodig.
De melding, geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0991, heeft betrekking op milieukundige aspecten. Omdat de activiteiten vergunningvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Deurne.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
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