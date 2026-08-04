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Omgevingsvergunning in Liessel ingetrokken

Vandaag om 09:55

De gemeente Deurne heeft besloten om de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit op Binnenweg 4 in Liessel in te trekken. Dit besluit is op 31 juli 2026 genomen.

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De vergunning is ingetrokken omdat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit. Het gaat om een milieugerelateerde activiteit op de locatie in Liessel. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ-2025-0304.

Het intrekkingsbesluit en bijbehorende documenten zijn beschikbaar en geven een volledig beeld van de zaak. Voor inzage kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.

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