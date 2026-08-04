Vergunningsaanvraag voor verbouwing tuinberging en carport in Best

De gemeente Best heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het herbouwen en vergroten van een tuinberging en het verlengen van een dak voor een carport aan de Rosheuvel 16.

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De vergunningaanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00001478.

De gemeente neemt uiterlijk op 24 september 2026 een besluit over de aanvraag. Als er meer tijd nodig is, kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de oorspronkelijke aanvraag.