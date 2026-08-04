Containers en dixi toegestaan op Piacenzastraat in Vught

Burgemeester en wethouders van Vught hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van twee containers en een dixi op de Piacenzastraat 10. Dit mag vanaf 17 augustus tot en met 31 december 2026.

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De aanvraag voor het gebruik van de openbare weg aan de Piacenzastraat in Vught is goedgekeurd. Het gaat om twee containers en een dixi die tijdelijk geplaatst mogen worden bij Piacenzastraat 10. Deze locatie mag vanaf 17 augustus tot en met 31 december 2026 worden gebruikt.

De ontheffing is op 31 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Vught. Het dossiernummer van de aanvraag is Z26 - 310953.