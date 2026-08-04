Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Alphen

Bij een woning aan de Van Gaverenlaan in Alphen is een gehandicaptenparkeerplaats ingesteld. Het besluit is genomen door de gemeente Alphen-Chaam om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

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De gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen nabij Van Gaverenlaan 37, op kenteken, zodat een inwoner met een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder hier kan parkeren. Volgens de gemeente is het inrijden en wegrijden van de parkeerplaats goed mogelijk, wat de verkeersveiligheid garandeert.

Het verzoek sluit aan bij het verkeersbeleid van Alphen-Chaam, dat gericht is op betere bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Het belang van omwonenden is meegewogen in de beslissing. Het verkeersbord E6 met kenteken zal worden geplaatst zoals aangegeven op de bijbehorende tekening.

Het besluit is op 30 juli 2026 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam.