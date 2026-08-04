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Toepassing van grond gemeld in Genderen
Vandaag om 10:15
Op een locatie aan de Kleibergsestraat in Genderen is een melding gedaan voor het gebruik van grond of baggerspecie. De melding is op 31 juli afgehandeld.
Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het toepassen van grond of baggerspecie betekent dat grond of baggerslib ergens wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Dit kan invloed hebben op de bodem en het milieu.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00020216 en heeft het kenmerk 2026073000583. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.
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