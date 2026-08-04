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Asbestsanering en sloop van stallen in Hilvarenbeek

Vandaag om 10:15

Het college van Hilvarenbeek heeft een sloopmelding afgehandeld voor Groot Loo 11.

Gevonden voor jou

Op Groot Loo 11 in Hilvarenbeek worden asbest verdachte materialen gesaneerd en stallen gesloopt. Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft deze melding op 15 juli 2026 ontvangen en afgehandeld.

Bij de sloop worden materialen onderzocht en verwijderd die mogelijk asbest bevatten. Het adres en de melding zijn niet toegankelijk voor inzage, en er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.

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