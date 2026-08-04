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Vergunning voor opslagloods in Biest-Houtakker verleend

Vandaag om 10:15

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor de bouw van een opslagloods en werktuigenberging aan de Hakvoortseweg 26 in Biest-Houtakker. Het besluit is op 30 juli 2026 verzonden.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft groen licht gegeven voor de bouw van een opslagloods en werktuigenberging op het adres Hakvoortseweg 26 in Biest-Houtakker. Het gaat om een bouwactiviteit die onder het omgevingsplan valt.

De vergunning, met kenmerk 1063256, is volgens de reguliere procedure afgehandeld. Belangrijke stukken zijn op te vragen via de gemeente Hilvarenbeek. Bezwaar maken tegen het besluit is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum.

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