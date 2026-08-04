Vergunning verleend voor jeugdvakantieweek in Nieuwkuijk

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor de jeugdvakantieweek in Nieuwkuijk. Het evenement vindt plaats van 16 tot en met 21 augustus op de wielerbaan De Heuvelen.

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Stichting Jeugd Vakantie Werk Vliedberg-Nieuwkuijk heeft toestemming gekregen om hun jaarlijkse jeugdvakantieweek te organiseren. Het evenement wordt gehouden op de wielerbaan De Heuvelen aan de Nieuwkuijkseweg in Nieuwkuijk.

De vergunning is op 28 juli 2026 door de burgemeester van Heusden verleend en geregistreerd onder nummer 2213296. Het is een week vol activiteiten voor kinderen uit de regio.