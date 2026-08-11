Omroep Brabant bestaat 50 jaar: dit kun je verwachten van onze verjaardag

De slingers zijn opgehangen en de confettikanonnen liggen klaar: op dinsdag 1 september 2026 bestaat Omroep Brabant precies 50 jaar. Een feestje, dat zit ons Brabanders in het bloed. Hier lees je hoe je het feestje kunt volgen via onze kanalen én hoe je zelf mee kunt vieren.

Al een halve eeuw brengen we aan Brabanders het nieuws uit hun eigen omgeving, vertellen we de verhalen die ertoe doen en zijn we er op de momenten die onze provincie verbinden. Daar zijn we kei-trots op en we vieren dit heel graag met jou!

Wie jarig is trakteert... worstenbroodjes!

Wie jarig is trakteert, en wat hoort er nou meer bij een Brabants feestje dan een worstenbroodje? Op 1 september trekken bekende presentatoren en medewerkers van Omroep Brabant de provincie door om worstenbroodjes uit te delen aan onze lezers, luisteraars en kijkers. Van dit feestje doen we ook verslag: de hele dag live te volgen op onze site, app, radio, tv en onze gratis streamingdienst Brabant+.

Kom jij een worstenbroodje scoren op een van deze plekken? 06:00 uur: Eindhoven Centraal

07:30 uur: TU/e Campus

09:15 uur: Tilburg Universiteit Station

10:00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom

11:45 uur: Rosada Outlet Roosendaal

13:15 uur: Oudenbosch Centrum

15:00 uur: Valkenberg stadspark Breda

16:00 uur: Kasteel Heeswijk-Dinther

17:30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)

De Gouden Wikkel - Win kaarten voor ons jubileumconcert

In november komt er een uniek jubileumconcert met Brabantse artiesten. Op onze verjaardag kun je hier kaarten voor winnen. Luister die dag naar Omroep Brabant Radio of kom naar een van de hierboven genoemde plekken. Krijg jij een worstenbroodje met een gouden wikkel, dan win je twee kaarten voor het jubileumconcert.

De Top 1976

Speciaal voor ons jubileum krijgt de jaarlijkse Top 900 een feestelijk jasje. Dit jaar hoor je de Top 1976: een muzikale reis terug naar het jaar waarin Omroep Brabant begon. Een cadeau voor alle luisteraars, met ook volop aandacht op tv, online en social media.

Word jij ook 50?

Ben jij net als Omroep Brabant geboren op 1 september 1976 en vier jij dus ook je 50e verjaardag? Dan horen we graag van je. Meld je aan voor een feestelijke bijeenkomst bij Omroep Brabant op dinsdag 1 september 2026 van 15.30 tot 17.00 uur. Je krijgt een rondleiding achter de schermen, ontmoet presentatoren en bekende gezichten van Omroep Brabant én ontvangt een Brabants cadeautje. De jarige mag bovendien één gast meenemen om deze bijzondere dag samen te vieren. Meld je hier aan.

Hier lees je alle verhalen over 50 jaar Omroep Brabant.