Verbouwing woonhuis Vonderstraat Riel aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woonhuis aan de Vonderstraat 31 in Riel. De gemeente Goirle ontving de aanvraag op 31 juli en heeft tot 25 september om een besluit te nemen.

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De aanvraag gaat over het aanpassen van een bestaande woning. Het proces betreft zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen volgens het omgevingsplan.

De gemeente laat weten dat de beslistermijn van acht weken kan worden verlengd. Pas na een definitief besluit is bezwaar mogelijk. Het zaaknummer van deze aanvraag is 1059605.