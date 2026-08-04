Tot in Friesland meldingen van brandlucht door brand bij grens met Brabant

De natuurbrand ten oosten van het Limburgse Venray woedt vlak bij de grens met Brabant, maar deze leidt dinsdagochtend ook in de omgeving van Nijmegen tot geuroverlast. In de gemeenten Nijmegen, Heumen en Berg en Dal is 'een sterke brandlucht' te ruiken, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De geur heeft het gebied bereikt doordat de wind is gedraaid en nu vanuit het zuiden waait. "Hoewel de rooklucht duidelijk waarneembaar kan zijn, is de rook over grote afstand verspreid en verdund", schrijft de veiligheidsregio op haar website.

Zelfs bij de brandweer in Friesland komen 'veel meldingen' van mensen die buiten een brandlucht ruiken. De meldkamer is bereikbaar, maar een melding maken is niet nodig, aldus de brandweer op X.

Ook in Brabant kunnen mensen de brand ruiken. Omdat de rook over een grote afstand verspreid is, is deze verdund. Mensen die toch last hebben van de geur doen er goed aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen tijdelijk uit te zetten.

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