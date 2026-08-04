'Alsof er overal barbecues aanstaan', ook hier is brand goed te ruiken

Een camping in Holthees, gemeente Land van Cuijk, die vlak bij het natuurgebied zit waar sinds maandag een brand woedt, hoeft vooralsnog niet geëvacueerd te worden. Wel is de brandlucht er goed te ruiken, zegt de eigenaresse van de mini-camping Hoeve de knol: "Het ruikt hier alsof er overal barbecues aanstaan."

Maar volgens haar is van echte overlast door de brand, net over de grens in Limburg, nog geen sprake. "Mensen kunnen niet buiten zitten, zeker niet met baby’s, maar er is geen gevaar. Ik zou alleen de was niet buiten hangen.”

Enkele kilometers verderop, in het Limburgse Smakt hadden kampeerders minder geluk. Daar werd maandag een camping geëvacueerd vanwege de brand. Zij kunnen dinsdag nog niet terug. Dat geldt ook voor de bewoners van vier huizen die werden geëvacueerd. “Vanaf Smakt richting ons liggen alleen maar weilanden, waar de rook blijft hangen”, verklaart de eigenaresse van de camping in Holthees. “Het is intens verdrietig voor iedereen die dichterbij woont, ook voor de dieren.”

In Overloon zijn de rookpluimen af en toe wel te zien, maar de brandlucht is daar niet te ruiken. "De wind staat voor ons gunstig", zegt een woordvoerder van vakantiepark Landal De Vers in Overloon. "Maar het is heel heftig, de brand is enorm."

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