Tanken over de grens in België vanaf morgen fors goedkoper

Goed nieuws wanneer je in België naar de pomp gaat, want tanken wordt daar vanaf woensdag een stuk goedkoper. De prijzen dalen meerdere centen, meldt de Federale Overheidsdienst Economie. Ook in Nederland dalen de prijzen van benzine en diesel, al gaat dat minder hard.

De maximumprijs voor een liter Euro95 in België zakt met ruim 9 cent tot 1,866 euro. In Nederland is de adviesprijs dinsdag met ruim 2 cent gedaald tot 2,599 euro per liter, blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is tot boven de 70 cent opgelopen.

Het verschil in de dieselprijs tussen beide landen is minder groot. Voor een liter diesel betaalt een automobilist in België vanaf woensdag 2,211 euro. Ook dat is goedkoper dan in Nederland, waar de adviesprijs dinsdag ruim 2 cent zakte tot 2,635 euro per liter. De adviesprijs wordt doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd.

De prijs van benzine en diesel reageert met vertraging op de olieprijzen. Die gingen maandag flink omlaag na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het voorlopig afblazen van een geplande aanval op Iran. Dinsdag gingen de prijzen voor ruwe olie weer iets omhoog. Brentolie werd ruim 2 procent duurder op 85,68 dollar per vat.