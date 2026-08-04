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Tweede Chinook ingezet bij bestrijding natuurbranden bij Brabantse grens
Vandaag om 10:34 • Aangepast vandaag om 11:52
Volgens een woordvoerder van Defensie is er dinsdagochtend ook een tweede Chinook-transporthelikopter ingezet om de grote brand die dicht bij de Brabantse grens woedt te blussen. De brand in natuurgebied Boschhuizerbergen in het Limburgse Oostrum is nog niet onder controle.
Het blussen wordt bemoeilijkt door de veranderde weersomstandigheden. De luchtvochtigheid is in de loop van de ochtend gedaald en de wind is aangetrokken, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het blussen "gaat nog wel even duren", zegt ze.
Maandag werden ook blushelikopters ingezet. Het gaat om Chinook-transporthelikopters met daaronder een waterzak met ongeveer 7600 liter water. De veiligheidsregio sprak maandag over drie blushelikopters, maar Defensie meldt dat er twee Chinooks bij de natuurbrand actief zijn geweest. Ook dinsdag is dat weer het geval. De eerste Chinook vertrok eerder dinsdagochtend al om de brand te bestrijden.
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