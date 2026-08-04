Tweede Chinook ingezet bij bestrijding natuurbranden bij Brabantse grens

Volgens een woordvoerder van Defensie is er dinsdagochtend ook een tweede Chinook-transporthelikopter ingezet om de grote brand die dicht bij de Brabantse grens woedt te blussen. De brand in natuurgebied Boschhuizerbergen in het Limburgse Oostrum is nog niet onder controle.

Sander van Hirtum & Ron Vostermans Geschreven door

Het blussen wordt bemoeilijkt door de veranderde weersomstandigheden. De luchtvochtigheid is in de loop van de ochtend gedaald en de wind is aangetrokken, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het blussen "gaat nog wel even duren", zegt ze.