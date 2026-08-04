Rook van grote natuurbrand bereikt Brabant nauwelijks door gunstige wind
De wind lijkt Brabant voorlopig te behoeden voor veel rookoverlast van de grote brand net over de provinciegrens bij Oostrum in Noord-Limburg. De wind draait dinsdag rond het middaguur naar het zuidwesten en voert de rook vooral richting Duitsland.
"De wind staat voor Brabant vrij gunstig", zegt Berend van Straaten van Weerplaza. "Op dit moment waait de wind vanuit het zuiden en trekt de rook richting Gelderland. Een heel klein gedeelte hiervan gaat over Noord-Brabant. Net over de grens, ten noorden van Venray, zijn lokaal rookwolken te zien. Dat is echt in het uiterste noordoosten van Brabant."
Daardoor pikken plaatsen als Overloon en Boxmeer, in de gemeente Land van Cuijk, volgens Van Straaten wel wat van de brandlucht mee. Inwoners van onder andere het Brabantse Holthees krijgen het advies uit de rook te blijven en hun ramen en deuren gesloten te houden.
De weerman sluit uit dat de rookoverlast dinsdag voor onze provincie erger wordt. "De komende uren draait de wind meer naar het zuidwesten, en dus richting Duitsland. Zeker niet richting Brabant", verzekert hij.
Regen
Het blussen van de brand wordt dinsdag bemoeilijkt door de veranderde weersomstandigheden. De luchtvochtigheid is in de loop van de ochtend gedaald en de wind is aangetrokken. "Het is ook weer heel heet vandaag en het is overal kurkdroog. Wat we nodig hebben, is heel veel regen."
Dinsdag aan het eind van de middag en in de avond kunnen er wat buien vallen. "Er komen onweersbuien aan, maar dat zijn lokale buien. Plaatselijk kunnen de verschillen groot zijn. Hier en daar kan een stevige bui voorkomen. Maar de kans is niet heel groot dat het daardoor opeens veel natter gaat worden."
Als het dinsdag niet lukt om de brand onder controle te krijgen, worden de omstandigheden volgens Van Straaten alleen maar lastiger. De wind neemt namelijk toe, maar voor Brabant blijft het gunstig: die draait richting het westen en zuidwesten. "Wederom niet richting Brabant, dus."
Hier lees je alle verhalen over natuurbranden.
Volg alle updates over deze natuurbrand in het liveblog.