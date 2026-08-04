Rook van grote natuurbrand bereikt Brabant nauwelijks door gunstige wind

De wind lijkt Brabant voorlopig te behoeden voor veel rookoverlast van de grote brand net over de provinciegrens bij Oostrum in Noord-Limburg. De wind draait dinsdag rond het middaguur naar het zuidwesten en voert de rook vooral richting Duitsland.

"De wind staat voor Brabant vrij gunstig", zegt Berend van Straaten van Weerplaza. "Op dit moment waait de wind vanuit het zuiden en trekt de rook richting Gelderland. Een heel klein gedeelte hiervan gaat over Noord-Brabant. Net over de grens, ten noorden van Venray, zijn lokaal rookwolken te zien. Dat is echt in het uiterste noordoosten van Brabant."

Daardoor pikken plaatsen als Overloon en Boxmeer, in de gemeente Land van Cuijk, volgens Van Straaten wel wat van de brandlucht mee. Inwoners van onder andere het Brabantse Holthees krijgen het advies uit de rook te blijven en hun ramen en deuren gesloten te houden.

De weerman sluit uit dat de rookoverlast dinsdag voor onze provincie erger wordt. "De komende uren draait de wind meer naar het zuidwesten, en dus richting Duitsland. Zeker niet richting Brabant", verzekert hij.