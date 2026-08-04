Dorpshuis Loon op Zand krijgt steeds meer vorm

De bouw van het nieuwe Dorpshuis in Loon op Zand is flink gevorderd. De ruwbouw van de sporthal, ontmoetingsruimte en multifunctionele ruimten is inmiddels gereed.

Gevonden voor jou

Het nieuwe Dorpshuis in Loon op Zand begint steeds meer vorm te krijgen. Hoewel de zomerperiode voor een rustige bouwplaats zorgt, is er in de afgelopen maanden hard doorgewerkt. De constructieve wanden, vloeren en stalen onderdelen van de ruwbouw staan al op hun plek.

Naast de sporthal, ontmoetingsruimte en multifunctionele ruimten, heeft de aannemer ook een speciale akoestische buitenwand rondom de theaterzaal aangebracht. Deze wand moet ervoor zorgen dat geluid vanuit de zaal gedempt wordt. Binnenkort wordt de wand ook aan de binnenkant afgewerkt met gevelbekleding.

Werkzaamheden na de zomer

Na de zomervakantie worden de werkzaamheden weer opgepakt. Dan begint de bouw van een techniekruimte boven de theaterzaal. Ook worden de dakelementen geplaatst, die rusten op houten balken tussen de stalen spanten. Dit zorgt ervoor dat het dakgewicht goed verdeeld wordt over de constructie.

Met de plaatsing van de dakelementen zal het Dorpshuis weer een duidelijk zichtbare verandering ondergaan. De bouw blijft daarmee gestaag vooruitgaan richting de uiteindelijke oplevering.