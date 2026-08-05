Deze auto overleefde een Hollywood-schietpartij en staat nu in Brabant

Hij zit vol kogelgaten, George Clooney en Brad Pitt reden erin, en nu staat deze BMW 550i uit Hollywood gewoon in Brabant. Max uit Breda zag de auto voorbijkomen op een veiling, deed een bod en heeft de wereldberoemde auto nu in zijn bezit. "Maar erin rijden doe ik maar niet, want dan komt de politie waarschijnlijk achter me aan", lacht hij.

Max verzamelt auto's, van sportwagens tot normale auto's, met een bijzonder verhaal. Op een veilingsite kwam hij de bijzondere BMW tegen. Een Frans museum dat een hele partij filmauto's had opgekocht, wilde er vanaf. "Daar kom je normaal heel lastig tussen, want die auto's verdwijnen vaak bij bekende filmproducenten", vertelt Max. De auto waar zijn oog op viel, is gebruikt in de film Wolfs uit 2024. Voor de opnames werd de auto geprepareerd door een groot Amerikaans bedrijf dat ook voor Batman, Transformers en de Fast & Furious-reeks auto's maakt. Met een speciale techniek werden er 'kogelgaten' in de auto gemaakt en hij werd besmeurd met vuil. Vervolgens werd de wagen gebruikt voor een schietscène waarin George Clooney en Brad Pitt samen in de auto rijden.

Brad Pitt en George Clooney tijdens de opnames in de BMW die nu van Max is (foto: Rochelle Moes).

Max liet de auto met een trailer naar Nederland halen. "Een dichte trailer. Anders werd ie geheid dertig keer door de politie gestopt. Want het lijkt net alsof er een misdrijf is gepleegd", lacht Max.

“Er liggen zelfs nog lege drinkflesjes in van tijdens de opnames.”

Toen de auto aankwam in Breda, wist hij niet wat hij zag, want de auto is identiek aan hoe hij in de film te zien is. "Je kunt zien waar de camera's zijn bevestigd met klittenband en er liggen zelfs nog lege drinkflesjes in van tijdens de opnames. De kogelgaten zijn ook exact hetzelfde als in de scènes waarin George Clooney en Brad Pitt erin reden, daar zit geen millimeter tussen", zegt Max enthousiast.

Er liggen zelfs nog spullen die op de filmset zijn gebruikt in de auto (foto: eigen beeld).

Om te laten lijken alsof de auto daadwerkelijk beschoten werd in de film, zijn er explosieven in de auto geplaatst, die tijdens de opnames zijn afgegaan. Die zijn nog steeds zichtbaar. "Je ziet onder de motorkap de draadjes van de explosieven, die de koplampen en de bumper eraf hebben laten klappen. In de film zie je ook dat de kentekenplaat eraf geschoten wordt. Dat is natuurlijk niet echt, maar op de plek waar die plaat zat, zijn nog twee patronen zichtbaar."

Wat Max betaald heeft voor de auto, wil hij niet zeggen, maar toen hij uiteindelijk gebeld werd dat hij het winnende bod had, was hij wel verrast. "Op die veiling werden tegelijkertijd ook auto's van James Bond en Jurassic Park aangeboden. Sommige daarvan zijn voor 100.000 euro verkocht." De auto start en rijdt nog wel gewoon, maar mag volgens Max nooit meer de weg op. Daarom staat hij nu in een loods, waar hij hem regelmatig trots aan anderen laat zien. "Misschien dat ik hem over een paar jaar weer doorverkoop", zegt hij. "En anders houd ik hem en zet ik hem in een bedrijf dat ik wil gaan bouwen. Niet een heel lekkere combi, kogels en vastgoed, maar dan heb ik wel meteen wat om over te praten", lacht Max.