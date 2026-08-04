NAC haalt Jan Van den Bergh terug naar Breda

Jan Van den Bergh, 31 jaar, keert terug bij NAC Breda en tekent een contract voor drie seizoenen.

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De linkerverdediger komt over van Júbilo Iwata, een Japanse club waar hij sinds juni 2025 speelde. In Japan kwam Van den Bergh tot 28 wedstrijden en scoorde hij drie keer.

Bij NAC is Van den Bergh geen onbekende. Hij speelde eerder al 73 wedstrijden voor de club en maakte daarin acht doelpunten. Nu krijgt hij opnieuw de kans om het geel-zwarte tenue te dragen.

Versterking voor de defensie

Technisch directeur Peter Maas benadrukt dat NAC versterking zocht voor het linkerblok van de verdediging. Met Van den Bergh haalt de club een ervaren speler binnen die past bij de ambities van NAC.

Van den Bergh zelf kijkt uit naar zijn terugkeer in Breda. Hij noemt het “vertrouwd” om weer bij de club te zijn en geeft aan klaar te zijn om zich in te zetten voor de stad en de ploeg.

Volgende week sluit de verdediger officieel aan bij de selectie van NAC Breda.