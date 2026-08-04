Kermis en wielerronde in Steensel

Van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 augustus kun je genieten van de kermis in Steensel. Op maandag 10 augustus vindt de 43e Wielerronde van Steensel plaats.

Gevonden voor jou

In Steensel staat het tweede weekend van augustus volledig in het teken van feest en sport. De kermis begint op zaterdag 8 augustus en duurt vier dagen, tot en met dinsdag 11 augustus.

Een van de hoogtepunten is de Wielerronde van Steensel, die op maandag 10 augustus wordt gehouden. Deze wielerwedstrijd is al jaren een vaste traditie in de regio en trekt deelnemers van verschillende niveaus. Het evenement wordt dit jaar voor de 43e keer georganiseerd.

Voor jong en oud

Tijdens de Wielerronde is er voor iedereen wat te beleven. Zo kunnen kinderen meedoen aan de Dikke Banden Race, een speciale wedstrijd voor jonge deelnemers. Recreanten krijgen de kans om deel te nemen aan de Kempencup, terwijl de elite-renners strijden in uitdagende races.

De combinatie van kermis en wielrennen zorgt elk jaar voor een gezellige en sportieve sfeer in het dorp. De kermis en wielerronde maken Steensel een populaire bestemming voor bezoekers uit de omgeving.