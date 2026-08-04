Winkeliers zijn fatbikers beu en bouwen hindernisparcours van reclameborden

Met een snelheid van veertig kilometer per uur scheuren fatbikers volgens winkeliers regelmatig door de smalle straat de Oude Aa in Helmond. Hans van Gennep van boekhandel De Ganzenveer heeft het al vaker bijna mis zien gaan. Daarom hebben hij en andere ondernemers in de straat nu de handen ineengeslagen en een heus hindernisparcours van reclameborden gebouwd.

"Helemaal weren lukt niet, maar de snelheid moet eruit", verklaart Van Gennep de actie. De eigenaar van de boekhandel houdt regelmatig zijn hart vast als hij de fietsers met hoge snelheid door de smalle straat ziet scheuren. "Ik heb vroeger zelf op een racefiets gezeten dus ik weet hoe hard ze ongeveer gaan. De fatbikers scheuren zeker met veertig kilometer per uur door de straat." Hij wil niemand over één kam scheren, want het gaat volgens hem om scheurneuzen van alle leeftijden. "Maar het zijn wel vaak fatbikers", zegt hij. Twee weken geleden, toen het weer bijna misging, was de maat vol voor hem. "Twee kindjes kwamen de winkel uit en werden bijna van hun sokken gereden." Samen met andere ondernemers in de straat kwam hij met een oplossing: de Oude Aa werd afgelopen weekend omgetoverd tot een heus hindernisparcours.

De ondernemers hebben hun reclameborden midden op de straat gezet en zo geplaatst dat wandelaars en fietsers er slalommend langs moeten. Ook hebben ze een bordje opgehangen met 'fietsers afstappen'. "Het is een protestactie. We hebben er wel rekening mee gehouden dat mensen in een rolstoel of mensen met een rollator er makkelijk doorheen kunnen", legt Van Gennep uit.

De ondernemers hebben ook een bordje opgehangen (foto: Ruud Ritzen / Omroep Brabant).

De winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt om de fietsoverlast tegen te gaan, zoals plantenbakken of verkeersdrempels. Het is immers het grootste deel van de dag verboden om in het winkelgebied van Helmond te fietsen, maar het toezicht is lastig, weet Van Gennep. "Boa's controleren regelmatig, maar als ze op het kruispunt met de Veestraat staan en fietsers zien de controle een eindje verderop dan stappen ze natuurlijk af." De actie van de winkeliers is de boa's volgens de ondernemer al opgevallen, maar ze hebben er nog niks van gezegd.

"Straks verongelukt er een kindje."

Het straatje waar Van gennep met zijn winkel zit, zou uitlokken om doorheen te fietsen, meldde Dit is Helmond eerder. Er mogen geen auto's rijden en wandelaars kunnen ook over het trottoir onder de overkappingen van de winkels lopen. Er op het verkeersbord voor de straat staat dat fietsers tussen 21.00 uur en 09.00 uur wél door het centrum mogen fietsen.

Voor de straat staat een bord (foto: Dit is Helmond).

Van Gennep leeft niet in de illusie dat hij de fietsers helemaal gaat weren met de protestactie. "Dat lukt niet, maar de snelheid moet eruit en dat lukt zo", meent hij. "Ik heb een tijdje geleden een formele klacht ingediend bij de gemeente en ik hoop deze week iets te horen. Maatregelen kosten geld, maar straks verongelukt er een kindje." De gemeente Helmond heeft dinsdag nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant over de situatie.