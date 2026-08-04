Man (20) maakt en verspreidt deepfake-naaktfoto van ex-vriendin: werkstraf

Een app waarmee je met een paar klikken een nep-naaktfoto kunt maken in combinatie met de druk van vrienden in een Snapchatgroep. Het was genoeg voor een man (20) uit Beek en Donk om een deepfake-naaktfoto van zijn ex-vriendin te maken en te verspreiden. Dinsdag kreeg hij daarvoor in de rechtbank in Den Bosch een werkstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter noemde het een 'naar feit' dat het slachtoffer nog jarenlang kan achtervolgen.

"Ik liet me opnaaien door vrienden", zegt de man uit Beek en Donk, die dinsdag zonder advocaat in een vrijwel lege rechtszaal in Den Bosch zat. Hij legde openhartig uit hoe hij twee jaar geleden een deepfake-naaktfoto van zijn ex-vriendin maakte en verspreidde. Gezicht van ex-vriendin op naakt lichaam

De verdachte gebruikte een app om een foto van haar te bewerken. Haar gezicht werd op het lichaam van een naakte vrouw geplaatst, waarna hij de afbeelding deelde in een groepschat. Volgens hem gebeurde dat omdat vrienden hem zaten op te jutten. De officier van justitie zei die uitleg te geloven, maar maakte ook duidelijk dat de verdachte uiteindelijk zelf de keuze maakte om de foto te maken en te verspreiden. De officier van justitie benadrukte ook dat slachtoffers van dit soort beelden vaak nog jarenlang de gevolgen ervan kunnen ervaren. "Eenmaal op internet verspreid materiaal gaat er niet zomaar meer vanaf", zei de officier. Ook als een afbeelding snel wordt verwijderd, kan die al zijn opgeslagen, doorgestuurd of verder worden verspreid.

Wat is een deepfake?

Een deepfake is een foto, video of geluidsopname die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) is gemaakt of bewerkt. Daardoor lijkt het alsof iemand iets doet, zegt of laat zien wat in werkelijkheid nooit is gebeurd. Een bekend voorbeeld zijn deepfake-naaktfoto's. Daarbij wordt het gezicht van iemand digitaal op het lichaam van een ander geplaatst, of wordt een gewone foto met AI zo bewerkt dat het lijkt alsof iemand naakt is. Voor buitenstaanders is vaak moeilijk te zien dat het beeld nep is.