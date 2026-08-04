Draaiende wind en mogelijk onweer maken blussen natuurbrand lastig

De natuurbrand net over de grens in Limburg, ten oosten van Venray, is door de steeds draaiende wind dinsdag lastig te blussen. De brandweer moet door de wind 'continu bijstellen' met blussen. Toch hebben brandweerlieden kunnen voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt.

Dinsdagmiddag wordt volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord "helemaal spannend". Het kan dan gaan onweren. "Dat gaat van invloed zijn." In de loop van de middag trekt bovendien de wind aan en loopt de temperatuur verder op.

In de nacht kon de brandweer niet voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde tot een oppervlakte van ruim honderd hectare. Ter vergelijking: dat is ongeveer anderhalf keer de oppervlakte van attractiepark de Efteling.

Hier lees je alle verhalen over natuurbranden.

Volg alle updates over deze natuurbrand in het liveblog.

Zelfs wanneer de natuurbrand volledig geblust is, is de nasleep enorm. Hoe de natuur herstelt van zo'n fikse brand? Dat zie je in deze video: