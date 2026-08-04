Navigatie overslaan
Ontdek

Draaiende wind en mogelijk onweer maken blussen natuurbrand lastig

Vandaag om 12:48 • Aangepast vandaag om 14:06
Foto: Rob Engelaar/ANP.
Foto: Rob Engelaar/ANP.

De natuurbrand net over de grens in Limburg, ten oosten van Venray, is door de steeds draaiende wind dinsdag lastig te blussen. De brandweer moet door de wind 'continu bijstellen' met blussen. Toch hebben brandweerlieden kunnen voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. 

Profielfoto van Sander van HirtumProfielfoto van Ron Vostermans
Geschreven door
Sander van Hirtum & Ron Vostermans

Dinsdagmiddag wordt volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord "helemaal spannend". Het kan dan gaan onweren. "Dat gaat van invloed zijn." In de loop van de middag trekt bovendien de wind aan en loopt de temperatuur verder op.

In de nacht kon de brandweer niet voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde tot een oppervlakte van ruim honderd hectare. Ter vergelijking: dat is ongeveer anderhalf keer de oppervlakte van attractiepark de Efteling. 

Hier lees je alle verhalen over natuurbranden.

Volg alle updates over deze natuurbrand in het liveblog.

Zelfs wanneer de natuurbrand volledig geblust is, is de nasleep enorm. Hoe de natuur herstelt van zo'n fikse brand? Dat zie je in deze video:

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.