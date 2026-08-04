Brand op paar kilometer van ZooParc: dit is het noodplan van de dierentuin

ZooParc Overloon ligt hemelsbreed slechts zeven à acht kilometer van de plek bij Venray waar de natuurbrand woedt. Toch maakt de dierentuin zich vooralsnog geen zorgen. Maar wat gebeurt er als de brand toch dichterbij komt? Of als de dieren last krijgen van de rook?

"De brand is nog relatief ver weg en komt ook niet onze kant op", laat een woordvoerder weten. "Er is geen rook te zien of brand te ruiken, dus de dieren ondervinden er ook geen hinder van." Als de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door rookontwikkeling, kunnen dieren uit voorzorg naar binnen worden gehaald.