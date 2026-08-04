Dementerende Toon (78) nog altijd vermist, hulp aangeboden bij zoekteam

De zoektocht naar de 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds zondagmiddag vermist is, gaat dinsdag onverminderd door. Het Veteranen Search Team (VST) richt zich op een gebied tussen Oosterhout en Dongen. Ondertussen groeit het aantal mensen dat wil helpen bij de zoektocht en wordt overlegd over een mogelijke burgerzoekactie.

Er werd zondag tot diep in de nacht naar hem gezocht. Ook maandag was het Veteranen Search Team, dat de politie ondersteunt , naar hem op zoek. Waar maandag nog werd gezocht in de buurt van Waspik , zoekt het team dinsdag in de omgeving van de Moerkensedreef tussen Oosterhout, Dongen, Rijen en Dorst.

Toon vertrok zondagmiddag rond half vier vanuit zijn huis en is sindsdien spoorloos. De 78-jarige is afhankelijk van medicatie, slecht ter been en heeft dementie. De familie en de politie maken zich grote zorgen om zijn welzijn, meldden zij maandagochtend.

'Zoek niet op eigen houtje'

Ondertussen krijgen zowel de politie als het VST veel reacties binnen van mensen die willen helpen met zoeken. Op eigen houtje zoeken wordt niet geadviseerd, omdat mensen dan mogelijk niet in de aangewezen gebieden zoeken. Daarnaast kunnen gebieden dan niet worden afgevinkt in de zoektocht.

Het VST laat weten dat het intern overlegt met de politie en het Coördinatie Platform Vermissingen. Die organisatie werkt, net als het VST, samen met de politie en kan een georganiseerde en gecoördineerde zoekactie voor burgers opzetten. Op dit moment is nog niet duidelijk of er zo'n burgerzoekactie komt.

Nieuwe foto gedeeld

Bij de politie komen nog altijd meldingen binnen van mogelijke waarnemingen, maar het is niet duidelijk of het in deze gevallen daadwerkelijk om Toon gaat. De politie zit bovenop de vermissing. Ook werd maandagavond een nieuwe foto van Toon verspreid. Die is kort na zijn verdwijning gemaakt. Op de foto draagt hij de geruite blouse die hij mogelijk nog steeds aan heeft.

Toon heeft grijs, kalend haar en draagt mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. De politie vraagt iedereen die hem heeft gezien of weet waar hij is om 0900-8844 te bellen.