Fietsbrug De Oversteek afgesloten voor onderhoud

Fietsbrug De Oversteek in Dongen gaat van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september dicht voor onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende die periode geen gebruik maken van de brug. Een omleidingsroute wordt aangegeven met borden. De einddatum van de werkzaamheden is afhankelijk van het weer.

Gevonden voor jou

De fietsbrug over het Wilhelminaplein in Dongen krijgt een grondige onderhoudsbeurt. Het onderhoud is nodig om de brug veilig te houden en de levensduur te verlengen. De brug wordt schoongemaakt, opnieuw geverfd en het brugdek krijgt een nieuwe, slijtvaste toplaag. De werkzaamheden starten op maandag 10 augustus.

De brug, die in 2001 werd aangelegd, zal na deze onderhoudsperiode weer jarenlang mee kunnen. Tijdens de werkzaamheden is de fietsbrug volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers. De gemeente heeft een omleidingsroute opgesteld, die met borden wordt aangegeven.

Omleiding via meerdere straten

De tijdelijke omleidingsroute voert onder meer via de Steenstraat, Duiventorenbaan, Westerlaan en Rijnstraat. Ook de Planetenstraat, Rijensestraatweg en Kanaaldijk Noord maken deel uit van de alternatieve route.

Door de afsluiting kunnen fietsers en voetgangers wat extra reistijd hebben. De gemeente adviseert inwoners rekening te houden met deze langere reistijd en de aangegeven route te volgen. Het weer kan invloed hebben op de planning, waardoor de einddatum onder voorbehoud is.