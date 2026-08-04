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Doelman Drommel verruilt PSV voor FC Twente

Vandaag om 14:25 • Aangepast vandaag om 14:41
Joël Drommel (foto: ANP).
Joël Drommel (foto: ANP).

Keeper Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De landskampioen uit Eindhoven heeft een akkoord bereikt met de club uit Enschede over de transfer van de 29-jarige doelman. Drommel tekent een contract voor vier seizoenen bij Twente.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Drommel kwam vijf jaar geleden juist van Enschede naar Eindhoven. Bij PSV kwam hij tot 66 officiële wedstrijden. De club verhuurde Drommel afgelopen seizoen aan Sparta Rotterdam.

"Ik kijk terug op een onvergetelijke periode in PSV-dienst", laat Drommel via de club weten. "Joël heeft zich gedurende zijn periode bij PSV altijd opgesteld als een echte professional", zegt directeur voetbalzaken Earnest Stewart.
 

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