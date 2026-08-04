Rijdende camper vliegt spontaan in brand op de A2 bij Liempde

Een rijdende camper is dinsdagmiddag in brand gevlogen op de A2 bij de afslag Liempde. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar van het voertuig bleef niet veel over.

De camper reed vanuit Eindhoven richting Den Bosch en vloog spontaan in brand. De brandweer kwam om het vuur te blussen, maar de camper brandde volledig uit.

De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een technisch mankement in de koelkast van de camper.

Door de brand vatte ook een gedeelte van de berm vlam. Die brand had de brandweer snel onder controle. Twee rijstroken en de afrit Liempde waren even dicht voor opruimwerkzaamheden.

Daarnaast deelde de politie boetes uit aan enkele weggebruikers die de brand probeerden te filmen.