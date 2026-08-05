Lidwina S. reed Esmee (14) dood: hoe zij fatale crash veroorzaakte

Het zijn de dagen vlak voor kerst 2024, als de 14-jarige Esmee Hoesen uit Sint Anthonis op haar fiets naar school vertrekt. Maar daar zal ze nooit aankomen. Onderweg wordt ze aangereden door een vuilniswagen, met achter het stuur Lidwina S. Het was lang niet de eerste keer dat zij de fout inging.

23 pagina's. Zo lang is het strafblad van de inmiddels 42-jarige Nijmeegse. Meerdere keren werd ze al veroordeeld voor rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs en zelfs voor een poging tot zware mishandeling mét een auto.

Dat in combinatie met meerdere persoonlijkheidsstoornissen was voor justitie reden genoeg om tbs met voorwaarden tegen haar te eisen. Een straf die ze in eerste instantie van de rechter niet krijgt, waardoor het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.

Onlangs zat Lidwina S. opnieuw in de rechtszaal. Wat is er volgens haar op die fatale ochtend gebeurd? Krijgt ze dit keer wél tbs? En welke sporen heeft de dood van Esmee nagelaten bij haar geliefden?

Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd hieronder.