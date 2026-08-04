Bosbrand in Valkenswaard, brandweer rukt groots uit

In het bos aan de Bergeijksedijk in Valkenswaard is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan.

Er zijn ongeveer veertien brandweervoertuigen ingezet bij het blussen. Die kunnen het terrein goed op omdat er berijdbare paden zijn, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Vuur verspreid snel

De band ontstond rond twee uur 's middags met een brand van ongeveer 50 bij 50 meter. Het vuur breidde zich daarna snel uit. "Met deze droogte is iedere vierkante meter al een bron die kan leiden tot een grote brand", zegt de woordvoerder.

Rond 15.30 uur meldde de brandweer dat de brand afneemt. Maar het is nog te vroeg om het sein brand meester te geven, zegt de woordvoerder.

Hitte in de grond

De vlammen zijn er sinds half vijf vanaf, maar er zit nog veel hitte in de grond. Dit vraagt nog om aandacht. Het gaat om een stuk van 100 bij 30 meter. De komende uren zal de brandweer daar nog druk mee zijn. Het onweer en de harde wind die zijn voorspeld, zouden de situatie nog kunnen veranderen.

Het gebied ligt op de grens van de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard, en dicht bij de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, met weinig bebouwing in de omgeving.