Einde hitteprotocol in Dongen vanaf woensdag

Het hitteprotocol in Dongen is dinsdag 4 augustus voor het laatst van kracht. Vanaf woensdag 5 augustus gelden weer de reguliere tijden voor de milieustraat en afvalinzameling.

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In Dongen wordt het hitteprotocol van de buitendienst en milieustraat De Coolhof dinsdag 4 augustus beëindigd. Dit protocol was ingesteld vanwege de extreme hitte, waardoor afval eerder werd opgehaald en de milieustraat aangepaste openingstijden had.

Vanaf woensdag 5 augustus zijn de reguliere tijden weer van kracht. De milieustraat De Coolhof is dan geopend van half negen 's ochtends tot half vier 's middags. Ook afvalinzameling keert terug naar de normale ophaaltijden, waardoor afval niet langer voor zes uur 's ochtends buiten hoeft te staan.

De terugkeer naar het normale rooster biedt meer gemak voor inwoners van Dongen, na een periode waarin zij vroeg hun afval moesten aanbieden. Het hitteprotocol was bedoeld om de werkzaamheden voor de buitendienstmedewerkers tijdens de warme dagen te verlichten.

Woensdag markeert dus het einde van deze tijdelijke regeling, en inwoners kunnen hun afval weer op de gebruikelijke tijden aanbieden.