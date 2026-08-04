Joël Drommel verlaat PSV voor FC Twente

Joël Drommel verruilt PSV voor FC Twente. De 29-jarige doelman tekent een contract voor vier seizoenen bij de club uit Enschede.

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Joël Drommel keert terug naar FC Twente, waar hij vijf jaar geleden vertrok om te gaan spelen voor PSV. Bij de Eindhovense club kwam hij tot 66 officiële wedstrijden. Afgelopen seizoen maakte hij indruk tijdens een huurperiode bij Sparta Rotterdam, waarin hij elf keer de nul hield.

De doelman, geboren in Bussum, kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij PSV. Hij vierde er meerdere successen, waaronder landstitels, KNVB Bekers en Johan Cruijff Schalen. Drommel benadrukt dat hij altijd een sterke band had met de mensen binnen de club en de supporters. Hij bedankt PSV voor het vertrouwen en waardeert de tijd die hij in Eindhoven heeft doorgebracht.

Nieuwe start in Enschede

Bij FC Twente tekent Drommel een contract voor vier seizoenen. De club uit Enschede hoopt met de ervaren keeper een sterke kracht toe te voegen aan het team. Voor Drommel betekent dit een terugkeer naar bekend terrein, waar zijn professionele carrière ooit begon.

PSV-directeur Earnest Stewart spreekt lovend over Drommel. Volgens hem heeft de keeper zich altijd als een echte professional opgesteld en het teambelang vooropgesteld. Stewart bedankt Drommel voor zijn inzet en wenst hem succes bij zijn nieuwe avontuur in Enschede.