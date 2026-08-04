Burgemeester over natuurbrand: 'Gebied is moeilijk toegankelijk'

Het bestrijden van de natuurbrand in de Boschhuizerbergen ten noordoosten van Venray is "extreem moeilijk", zegt burgemeester Michiel Uitdehaag van de Limburgse gemeente. De brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied vlak bij de Brabantse provinciegrens. "Het is al lange tijd droog en de wind is onvoorspelbaar. Daardoor kan het vuur steeds opnieuw oplaaien en blijft de situatie uitdagend voor de hulpdiensten."

Volgens Uitdehaag zijn de gevolgen van de brand, die maandag uitbrak, groot. "Veel natuur is verloren gegaan en in de directe omgeving, maar ook in Brabant en Gelderland, kunnen inwoners de rook ruiken. We realiseren ons dat dit voor veel mensen overlast veroorzaakt."