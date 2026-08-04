Telefoon, pinpas en geld gestolen, maar vrouw is dief te slim af

Een vrouw was een dief afgelopen zondag te slim af nadat die haar telefoon en pinpas had gestolen in Den Bosch. Op haar smartwatch kon ze zien dat haar telefoon een hele route door het centrum had gemaakt. Samen met de politie had ze de dief en haar spullen zo snel gevonden.

De spullen werden gestolen in het uitgaansgebied van Den Bosch. De dief had vervolgens met de gestolen pinpas 300 euro gepind, schrijft de politie op Instagram . Dankzij het slimme horloge kon hij tot op de meter nauwkeurig worden gevolgd.

Nadat de politie een 50-jarige Bosschenaar staande hield op de locatie waar de telefoon zich zou bevinden, liet de vrouw via haar smartwatch een alarm afgaan. "Wellicht tot niemands verbazing ging er een alarm af in de zak van de persoon die bij de collega's stond. In de zakken troffen zij de telefoon, pinpas en 300 euro aan."

Vindersloon

De verdachte zei zelf dat hij de telefoon en pinpas had gevonden. Waarom hij dan ook 300 euro had gepind? Hij vond dat hij recht had op vindersloon. "Wij vonden dat uiteraard geen goed recht", schrijft de politie.

De man is aangehouden voor diefstal en heling en mag zich later bij de rechter verantwoorden.