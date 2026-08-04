Jan van den Bergh terug op het oude nest, NAC haalt ook Van Hecke

NAC heeft dinsdag een dubbelslag geslagen op de transfermarkt. De grootste blikvanger is zonder twijfel de terugkeer van Jan van den Bergh. Nog geen jaar nadat de Belg naar het Japanse Júbilo Iwata vertrok, keert de publiekslieveling terug in Breda. De 31-jarige verdediger tekent een contract voor drie seizoenen. Alsof dat nog niet genoeg was, presenteerde NAC later op de dag ook de komst van de multifunctionele middenvelder Jannes van Hecke.

Voor Van den Bergh voelt het als thuiskomen, want de Belg speelde eerder 73 wedstrijden voor de Bredase voetbalclub. Hij groeide in twee seizoenen uit tot veel meer dan een sterke verdediger. Met zijn onverzettelijkheid, leiderschap en passie veroverde hij de harten van de NAC-supporters en werd hij aanvoerder. Dat hij nu alweer terug is, is opmerkelijk. Vorige zomer verkocht NAC de Belg voor enkele tonnen aan Júbilo Iwata. Van den Bergh wilde zijn droom om in Japan te voetballen zo graag waarmaken dat hij zelfs meebetaalde aan zijn eigen transfersom. Bij zijn afscheid sprak hij veelzeggende woorden: "Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens." Dat weerzien komt uiteindelijk veel sneller dan vrijwel iedereen had verwacht.

Specifieke kwaliteiten

In Japan kwam Van den Bergh tot 28 wedstrijden en drie doelpunten. Toch lonkte Breda opnieuw. NAC zag in hem de ideale versterking voor de verdediging. "Wij zochten naar versterking in het linkerblok van onze defensie en voegen die nu toe met Jan", zegt technisch directeur Peter Maas. "De specifieke kwaliteiten van Jan kunnen we goed gebruiken in het najagen van onze ambities." NAC wil graag zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie.



Van den Bergh hoefde zelf niet lang na te denken toen NAC zich meldde. "Er is maar één Avondje NAC en maar één ploeg waar ik voor wil spelen", zegt hij. "De gesprekken met de mensen van de club voelden vertrouwd. We stropen de mouwen weer op voor ons mooie Breda. Tot volgende week, Parel van het Zuiden!"

Nog een Belg

Later op de dag volgde met Jannes van Hecke de tweede Belgische versterking. De 24-jarige middenvelder komt transfervrij over van SK Beveren en tekent voor vier seizoenen. Hij promoveerde afgelopen seizoen met de club naar het hoogste niveau van België en had met zeven doelpunten en vier assists een belangrijk aandeel in dat succes.

"Wij halen met Van Hecke een dynamische speler in huis die op meerdere posities op het middenveld uit de voeten kan", zegt technisch directeur Peter Maas.

Van Hecke kijkt uit naar zijn avontuur in Breda. "De interesse vanuit NAC speelt al langere tijd. Ik heb de promotiefinale tegen Excelsior vanaf de tribune beleefd. De sfeer en de supporters waren ongelofelijk. Ik kan niet wachten om te beginnen."