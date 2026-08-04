Vrouw uit het niets mishandeld en met verf bespoten in Den Bosch

Een vrouw fietste op 14 juni nietsvermoedend door Den Bosch, toen ze plotseling door twee mannen werd klemgereden. De mannen stapten uit, mishandelden de vrouw, schreeuwden naar haar en bespoten haar met rode verf.

Dit gebeurde die ochtend om half elf op de kruising van de Rietveldenweg en de Jagerheuvelstraat. De politie heeft nu een 43-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de vrouw met verf te hebben bespoten.

Tweede verdachte

Hoewel het slachtoffer geen aangifte wilde doen, is de zaak toch opgepakt door de politie en het Openbaar Ministerie. De tweede verdachte wordt binnenkort opgepakt.