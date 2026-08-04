Vuur bereikt stopgrens, maar grote natuurbrand nog niet onder controle

Het vuur heeft aan het einde van dinsdagmiddag de door brandweerlieden aangelegde stopgrens bereikt. Die lijkt het vuur voorlopig tegen te houden, maar de natuurbrand ten oosten van Venray is nog niet onder controle.

Het blussen gaat daarom onverminderd door. Ook de Chinooks, de blushelikopters van Defensie die zijn ingezet om de brand te bestrijden, blijven vliegen zolang het licht is. Dat laat de Veiligheidsregio Limburg-Noord weten.