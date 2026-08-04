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Vuur bereikt stopgrens, maar grote natuurbrand nog niet onder controle
Vandaag om 16:47 • Aangepast vandaag om 17:08
Het vuur heeft aan het einde van dinsdagmiddag de door brandweerlieden aangelegde stopgrens bereikt. Die lijkt het vuur voorlopig tegen te houden, maar de natuurbrand ten oosten van Venray is nog niet onder controle.
Het blussen gaat daarom onverminderd door. Ook de Chinooks, de blushelikopters van Defensie die zijn ingezet om de brand te bestrijden, blijven vliegen zolang het licht is. Dat laat de Veiligheidsregio Limburg-Noord weten.
Eerder noemde burgemeester Michiel Uitdehaag van Venray het bestrijden van de natuurbrand in de Boschhuizerbergen ten oosten van de Limburgse gemeente "extreem moeilijk". "De brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. Het is al lange tijd droog en de wind is onvoorspelbaar. Daardoor kan het vuur steeds opnieuw oplaaien en blijft de situatie uitdagend voor de hulpdiensten."
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