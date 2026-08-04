NAC contracteert Belgische middenvelder Van Hecke

Jannes van Hecke versterkt NAC Breda. De middenvelder komt transfervrij over van SK Beveren en tekent een contract voor vier jaar bij de Bredase club.

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Van Hecke speelde afgelopen seizoen een belangrijke rol in de promotie van SK Beveren naar de hoogste Belgische competitie. Hij droeg met zeven doelpunten en vier assists bij aan het succes van de ploeg.

De 24-jarige Belg heeft ondanks zijn jonge leeftijd al ruim 130 wedstrijden gespeeld in officiële competities. Een groot deel daarvan speelde hij op het hoogste niveau bij Belgische clubs zoals KV Mechelen en Zulte Waregem. Ook was hij actief als jeugdinternational voor België.

Veelzijdige middenvelder

De technische staf van NAC is enthousiast over de komst van Van Hecke. Volgens technisch directeur Peter Maas is de middenvelder een dynamische speler die op meerdere posities kan worden ingezet. Met zijn ervaring en gedrevenheid moet hij een waardevolle toevoeging zijn voor de selectie.

Van Hecke zelf kijkt uit naar zijn tijd bij NAC. Hij heeft de club al langere tijd gevolgd en voelt wederzijds vertrouwen. Woensdag sluit hij aan bij de selectie van hoofdtrainer Carl Hoefkens.