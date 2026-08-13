'Wij zijn ook een grote club': NAC opent fanshop in de stad

De Eredivisie is ingeruild voor de Keuken Kampioen Divisie, maar aan de populariteit van NAC lijkt geen einde te komen. De seizoenkaarten waren opnieuw razendsnel uitverkocht en volgende week opent de club zelfs een officiële fanshop in de Bredase binnenstad. Een opvallende stap, want een eigen stadswinkel is in Nederland slechts voor een handvol profclubs weggelegd.

Op 20 augustus opent de fanshop aan de Ginnekenstraat. Dit is in de vorm van een tijdelijke pop-up winkel. Daarmee wordt NAC pas de tweede Brabantse profclub, na PSV, met een officiële fanshop buiten het stadion. Algemeen directeur Remco Oversier vindt dat de winkel past bij de omvang van de achterban. "Hoeveel clubs hebben dat in Nederland? Niet zoveel. Vooral de grotere clubs. Wij zijn ook een grote club."

"Door de enorme betrokkenheid denken we dat dit goed bij NAC past."

Volgens Oversier laat de stap zien hoe sterk de club nog altijd leeft, ondanks de degradatie. Sinds kort heeft NAC de merchandising weer in eigen beheer en de pop-up moet uitwijzen of een permanente winkel in de binnenstad haalbaar is. "We trekken supporters uit heel West-Brabant en Zeeland. Met de volle tribunes en de enorme betrokkenheid van onze supporters denken we dat dit goed bij NAC past." De winkel komt tot stand in samenwerking met Robey Sportswear en het Bredase kledingmerk Rath Streetwear. Eigenaar Bart de Ruijter benadrukt dat bezoekers straks vooral een echte NAC-winkel binnenstappen. "Als je binnenkomt, moet je meteen voelen dat je bij NAC bent."

De fanshop van NAC in het stadion (foto: Omroep Brabant).

Voor in de winkel draait alles om de officiële NAC-merchandise, met wedstrijdshirts, trainingskleding, sjaals en andere clubartikelen. Verderop neemt Rath Streetwear het over met een eigen kledinglijn vol subtiele verwijzingen naar NAC en Breda. "Niet iedereen wil met een groot NAC-logo op zijn borst lopen", zegt De Ruijter. "Wij maken casual streetwear waarmee supporters hun liefde voor de club kunnen laten zien." Achterin de winkel staat de voetbalbeleving centraal. Daar komen vintage voetbalshirts van Classic Shirts FC, oude vaantjes en sjaals, een versleten bankstel en een televisie met VHS-recorder waarop klassieke voetbalwedstrijden en WK- en EK-beelden worden afgespeeld. "Het moet een plek worden waar je niet alleen iets koopt, maar ook even blijft hangen." NAC en Rath Streetwear willen de winkel bovendien gebruiken voor handtekeningensessies, thema-avonden en andere activiteiten: "Het moet meer zijn dan alleen een winkel."

"Een winkel in de stad is eigenlijk een logische stap."

Dat juist een gedegradeerde club een fanshop in de druktste winkelstraat van een stad opent, vindt De Ruiter helemaal niet vreemd. "NAC is en blijft een volksclub. Kijk alleen al naar de volle tribunes en de uitverkochte seizoenkaarten. Dan is een winkel in de stad eigenlijk een logische stap." De pop-up blijft voorlopig open tot en met 31 december. Daarna bepalen NAC en Rath Streetwear of de winkel een permanent vervolg krijgt. "Soms moet je dingen gewoon proberen", besluit Oversier. "Misschien levert het financieel niet direct het meeste op, maar het vergroot de zichtbaarheid van de club en brengt supporters samen." De shop opent met een publiekstrekker: de lancering van het nieuwe uittenue voor seizoen 2026-2027. Ook online wordt gewerkt aan een volgende stap. Eind september gaat de volledig nieuwe online Fanshop van NAC live. Daarmee wordt het voor supporters binnen en buiten Breda nog eenvoudiger om de clubkleuren te dragen. Naast PSV hebben van de 36 betaald voetbalclubs in Nederland alleen Ajax, Feyenoord, FC Groningen en Heracles een fanshop in de stad.