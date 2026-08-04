PSV Vrouwen klaar voor halve finale Champions League

PSV Vrouwen speelt woensdag de halve finale van de UEFA Women’s Champions League tegen SFK 2000 Sarajevo. Het team arriveerde maandag in Luxemburg en werkte dinsdag de laatste training af. Centrale verdedigster Gwyneth Hendriks is optimistisch na de goede voorbereiding. Ze hoopt dat het spel van de Supercup tegen FC Twente wordt herhaald.

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De vrouwen van PSV bereiden zich voor op een belangrijk Europees duel. In Luxemburg, waar de wedstrijd woensdag wordt gespeeld, trainde de ploeg dinsdag op het wedstrijdveld. Volgens Gwyneth Hendriks was dat waardevol. “Het is altijd fijn om het veld alvast te voelen. Zowel de accommodatie als het hotel zijn prima. We hebben ons goed voorbereid en zijn er klaar voor.”

Het team heeft dit seizoen een nieuwe coach, Kasper Kurland. De Deense hoofdtrainer heeft een aanvallende speelstijl geïntroduceerd. Hendriks is enthousiast over de nieuwe aanpak. “Hij wil hoog drukzetten en veel balbezit creëren. Dat past bij het DNA van PSV en ook bij mij als verdediger. Het vraagt dat we het team naar voren pushen, wat mij goed ligt.”

Supercup geeft vertrouwen

PSV Vrouwen begon het seizoen sterk door FC Twente in de Supercup met 3-0 te verslaan. Volgens Hendriks smaakt dat resultaat naar meer. “We domineerden de hele wedstrijd en gaven Twente geen moment rust. Morgen willen we hetzelfde laten zien tegen Sarajevo.”

Voor Hendriks is de wedstrijd extra bijzonder, omdat het haar eerste Europese campagne is. Vorig seizoen stond ze door een blessure langdurig aan de kant. “Het voelt gek dat dit de eerste keer is. Europese wedstrijden spelen was altijd mijn doel, en daarom koos ik ooit voor PSV. Morgen is de eerste stap in hopelijk een lange en succesvolle campagne.”