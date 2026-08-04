67 Kilo cocaïne gevonden in pand in Eindhoven, twee mannen aangehouden

Bij een inval in een pand aan de Schootsestraat in Eindhoven heeft de politie ongeveer 67 kilo cocaïne gevonden. Twee mannen van 47 en 66 jaar zijn aangehouden.

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Bij de inval nam de politie een aantal kartonnen dozen in beslag, zo schrijft zij op Instagram. Die bleken gevuld met blokken cocaïne. De inval vond plaats op 27 mei. Vanwege het lopende onderzoek kon de politie eerder nog niets over de zaak delen. De verdachten moeten binnenkort voor de rechter verschijnen.