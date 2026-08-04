Helikopters van Gilze-Rijen gooien bijna 900.000 liter water op natuurbrand

Twee Chinook-helikopters van de vliegbasis Gilze-Rijen helpen sinds maandag bij de bestrijding van de grote natuurbrand bij Venray. Met speciale waterzakken van 7.600 liter voerden de toestellen tot dinsdagmiddag al 117 blusacties uit. Daarbij werd in totaal bijna 900.000 liter water op het vuur gegooid.

Maandagmiddag rond twee uur kreeg vliegbasis Gilze-Rijen, waar het 298 Squadron is gestationeerd, het verzoek om de brandweer te ondersteunen. "In de zomerperiode hebben we standaard een Chinook stand-by staan voor natuurbranden", vertelt luitenant-kolonel Sander Spithoven, commandant van het squadron. "Binnen een uur waren we vertrokken en twintig minuten later waren we ter plaatse." Kort daarna werd ook een tweede Chinook ingezet. Onder de helikopters hangt een zogenoemde bambi bucket, een grote waterzak met een inhoud van 7.600 liter. Het water wordt uit de Maas gehaald. Na ongeveer twee uur vliegen keren de toestellen terug om brandstof te tanken op vliegbasis De Peel, die vlak bij het brandgebied ligt. Dat gebeurt met een zogeheten 'hot refuel', waarbij de motoren blijven draaien om kostbare tijd te besparen. De Chinooks werken nauw samen met de brandweer op de grond. Een Mobile Air Operations Team (MAOT), bestaande uit twee militairen, overlegt met de brandweer waar het water het hardst nodig is. Daarnaast vliegt een brandweerman mee in de helikopter. Op een tablet ziet hij precies waar het water moet worden gedropt.

"Na iedere drop krijgen we meteen terugkoppeling", legt Spithoven uit. "Dan horen we bijvoorbeeld dat we de volgende keer iets meer naar links of juist iets meer naar rechts moeten mikken." Volgens de commandant is juist die nauwkeurigheid een groot voordeel van een helikopter boven een blusvliegtuig. "Wij kunnen stil hangen boven een plek en heel gericht water afwerpen. Maar we kunnen ook een groter gebied gedoseerd blussen." Hoewel de Chinook ook 's nachts kan vliegen, gebeurt dat tijdens deze operatie bewust niet. De laatste blusactie vond maandagavond om kwart voor tien plaats. Daarna keerden de helikopters terug naar Gilze-Rijen.

"De risico's nemen in het donker toe."