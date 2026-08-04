Jumbo onder vuur en winkeliers bouwen hindernissen: dit gebeurde vandaag

Jumbo ligt onder vuur vanwege zijn prijsbeleid, Belgische benzine wordt fors goedkoper en Helmondse winkeliers nemen zelf maatregelen tegen hardrijdende fatbikers. Dit zijn de belangrijkste nieuwsverhalen van dinsdag in Brabant.

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Jumbo moet per direct stoppen met aanbiedingen en terugkeren naar de unieke formule van standaard lage prijzen, stelt supermarktdeskundige Paul Moers. De huismerkproducten van de Veghelse supermarktketen zijn weliswaar in prijs gedaald, maar het marktaandeel daalt en de winst staat onder druk. Volgens Moers worden consumenten nu 'genept' met aanbiedingen, terwijl de oorspronkelijke filosofie van oprichter Karel van Eerd juist draaide om elke dag lage prijzen zonder aanbiedingen. De nieuwe topman Jesper Hjer wil daarentegen juist meer acties, omdat 'de klant aanbiedingen wil'. Lees hier de volledige analyse.

Automobilisten die over de grens tanken, kunnen vanaf woensdag flink besparen. De maximumprijs voor een liter Euro95 in België daalt met ruim 9 cent tot 1,866 euro, terwijl de adviesprijs in Nederland op 2,599 euro blijft staan. Het verschil loopt daarmee op tot boven de 70 cent per liter. Ook diesel wordt goedkoper bij onze zuiderburen, met een nieuwe prijs van 2,211 euro per liter tegenover 2,635 euro in Nederland. De prijsdaling komt na een tijdelijke dip in de olieprijs, veroorzaakt door uitspraken van president Trump over Iran. Check hier alle details

Lees ook Tanken over de grens in België vanaf morgen fors goedkoper

Met het warme weer zijn ze er weer: fruitvliegjes in de keuken. Hoewel de beestjes het hele jaar door aanwezig zijn, ontwikkelen ze zich bij warm weer sneller en leven ze langer. Entomoloog Aglaia Bouma van Naturalis geeft praktische tips: leg fruit in de koelkast of onder een vliegenkap, plaats geurende kruiden zoals basilicum tussen het fruit, en maak een eenvoudige val met azijn of overrijp fruit. Het belangrijkste advies? Houd je aanrecht schoon, zet de gft-bak buiten en maak er geen groot drama van - je eet sowieso al duizenden fruitvliegjes zonder het door te hebben. Lees hier alle tips."

Lees ook Fruitvliegjes in huis: zo jaag je ze weer naar buiten

Ondernemers in de Oude Aa in Helmond hebben een hindernisparcours van reclameborden gebouwd om fatbikers af te remmen. Hans van Gennep van boekhandel De Ganzenveer ziet fietsers regelmatig met veertig kilometer per uur door de smalle winkelstraat scheuren. Twee weken geleden werd de maat vol toen twee kinderen bijna van hun sokken werden gereden. De reclameborden zijn nu zo geplaatst dat fietsers er slalommend langs moeten, terwijl rolstoelgebruikers en mensen met een rollator er makkelijk doorheen kunnen. De winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt, zoals plantenbakken of verkeersdrempels. Hier lees je het hele verhaal."

Lees ook Winkeliers zijn fatbikers beu en bouwen hindernisparcours van reclameborden

De dierentuin in Overloon ligt slechts zeven tot acht kilometer van de natuurbrand bij Venray, maar maakt zich vooralsnog geen zorgen. De brand komt niet richting het park en er is geen rook te zien of te ruiken, waardoor de dieren geen hinder ondervinden. Mocht de situatie veranderen, dan kunnen dieren uit voorzorg naar binnen worden gehaald. In het uiterste geval heeft het park afspraken met transporteurs en andere Europese dierentuinen voor tijdelijke opvang. Lees hier hun volledige noodplan.