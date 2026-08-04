Waarschuwingsschoten gelost bij jager in bossen van Overloon

Agenten hebben dinsdagmiddag op een veld in Overloon drie waarschuwingsschoten gelost. De politie kreeg een melding dat er schoten te horen waren in de bossen bij het Schaartven. Het bleek om een jager te gaan.

Politieagenten waren in de buurt en hoorden zelf ook de knallen. Zij gingen kijken waar dit vandaan kwam. De schoten kwamen uit een voertuig. Na pogingen om contact te leggen, losten de agenten waarschuwingsschoten in de lucht.

De schoten bleken van een jager te komen. Niemand raakte gewond. De politie doet verder onderzoek.