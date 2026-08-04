Ziekenhuis ETZ hoeft geen schadevergoeding te betalen na vastbinden patiënt

Het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) heeft geen fouten gemaakt bij de behandeling van een man die met pols- en enkelbanden werd vastgemaakt. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag geoordeeld. De man was erg onrustig na een ernstig ongeluk, waardoor de verpleging hem vastbond.

Rustig krijgen Toen zijn roesje werd afgebouwd, werd de man behoorlijk onrustig. Ziekenhuispersoneel probeerde hem rustig te krijgen met medicijnen om te voorkomen dat hij zijn sonde, infuus en andere medische spullen uit zijn lichaam zou trekken.

De man kreeg in december 2019 een ernstig auto-ongeluk, waarna hij in het ziekenhuis belandde. Hij was er slecht aan toe en lag aan de beademing op de intensive care-afdeling.

De medicijnen hielpen niet en de man bleef onrustig, staat in de uitspraak van het gerechtshof. Daarom werd de patiënt aan zijn bed vastgemaakt met bandjes om zijn polsen en enkels.

Zijn situatie verbeterde en toen kreeg de man een zogenoemd tentbed. Dat is een bed met gaas en ritsen waar een patiënt niet zelf uit kan. De pols- en enkelbandjes waren niet meer nodig, maar hadden wel voor druk- en schaafplekken gezorgd.

Pijn aan benen

De man heeft sinds het ongeluk pijn aan onder meer zijn benen en is van mening dat dit komt door het vastbinden. Hij spande een rechtszaak aan om het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk te stellen. Ook zou het ETZ volgens de man geen toestemming hebben gevraagd om zijn polsen en enkels vast te maken.

De rechtbank van Breda ging daar eerder niet in mee. De rechter vond dat het ziekenhuis geen fouten heeft gemaakt. Zo was in zijn medisch dossier genoeg te lezen over het handelen en is er voldoende overlegd met familie van de man.

De patiënt ging in hoger beroep, maar kreeg ook daar geen gelijk. Het hof is het eens met het eerdere oordeel van de rechter. Het ziekenhuis hoeft daarom geen schadevergoeding te betalen. De man moet daarentegen 4200 euro aan proceskosten betalen.