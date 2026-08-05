Skeletten in een kring op stoelen, deze grafkelder is een groot mysterie

Skeletten die onder de grond in een kringetje zitten, op stoelen met drie poten. Het zou allemaal gebeurd zijn in een grafkelder van de familie Frisselstein in Veghel, eeuwen geleden.

Of het ook echt gebeurd is, of dat het een verzonnen verhaal is, zullen we nooit écht te weten komen. Er zijn geen historische documenten die het bevestigen en ook archeologisch bewijs ontbreekt. Toch leeft de legende al generaties lang voort in Veghel. Eeuwenoude botten

Volgens geschiedenisfanaat en voormalig voorzitter van Heemkundekring Vehchele Bernard Vissers. is het een groot mysterie. “Toen de nieuwe eigenaar de trap afliep, viel zijn mond open van verbazing. Op het moment dat hij zich geschrokken omdraaide, zouden de eeuwenoude botten één voor één zijn ingestort. Wellicht door de trillingen”, vertelt hij aan Dtv Nieuws.

De familie Frisselstein was een adellijke familie met aanzien. “Vanaf 1450 hebben de Heren Van Erp een kasteel laten maken. Ze gingen zich de Heren van Frisselstein noemen. Er is een graftombe bij gebouwd, waar familieleden werden begraven."

De opgravingen van kasteel Frisselstein (foto: Michel Prevoo).



Wie door de Frisselsteinstraat loopt komt een spierwit huis tegen, dat is gemaakt van stenen van het oude kasteel. Verder is er niks meer van over. Kasteel Frisselstein

De grafkelder en fundamenten van Kasteel Frisselstein in het hartje van Veghel werd ontdekt in 2018, tijdens andere werkzaamheden. “Het was op dat moment niet de opdracht, dus is het niet verder onderzocht”, geeft Vissers aan. “Ik denk dat veel mensen het verhaal niet kennen. Niet iedereen weet wat er zich afgespeeld heeft.” Voorlopig staat nieuw onderzoek niet op de planning. Het verhaal van de grafkelder van Frisselstein blijft dus tot die tijd een legende en mysterie.