Duikers zoeken in kanaal naar vermiste Toon (78) uit Oosterhout

Duikers van de brandweer zijn dinsdagavond in het Wilhelminakanaal in Oosterhout aan het zoeken naar een vermiste man. Het zou gaan om de 78-jarige Toon uit Oosterhout.

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Toon vertrok zondagmiddag rond half vier vanuit zijn huis en is sindsdien spoorloos. De 78-jarige is afhankelijk van medicatie, slecht ter been en heeft dementie.

Volgens Toons zoon sloegen speurhonden aan op de plek waar de duikers in het kanaal zochten. De familie maakt zich grote zorgen. De scheepvaart in het Wilhelminakanaal is stilgelegd vanwege de zoekactie.