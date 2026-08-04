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In zoektocht naar vermiste Toon (78) uit Oosterhout zijn duikers ingezet

Vandaag om 20:13 • Aangepast vandaag om 22:02

Duikers van de brandweer zijn dinsdagavond in het Wilhelminakanaal in Oosterhout aan het zoeken naar een vermiste man. Het zou gaan om de 78-jarige Toon uit Oosterhout.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toon vertrok zondagmiddag rond half vier vanuit zijn huis en is sindsdien spoorloos. De 78-jarige is afhankelijk van medicatie, slecht ter been en heeft dementie.

Volgens Toons zoon sloegen speurhonden aan op de plek waar de duikers in het kanaal zochten. De familie maakt zich grote zorgen.

De scheepvaart in het Wilhelminakanaal is stilgelegd vanwege de zoekactie. 

  • Duikers zoeken in het Wilhelminakanaal in Oosterhout naar de vermiste Toon (78) (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    Duikers zoeken in het Wilhelminakanaal in Oosterhout naar de vermiste Toon (78) (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • Duikers zoeken in het Wilhelminakanaal in Oosterhout naar de vermiste Toon (78) (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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