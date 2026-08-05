Waarschuwing voor misleidende verkoop aan de deur in Geertruidenberg

In Geertruidenberg doen bedrijven zich voor als partners van de gemeente bij verkoop aan de deur. De gemeente benadrukt dat zij geen bedrijven stuurt voor de verkoop van producten zoals woningisolatie of thuisbatterijen.

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Bewoners in Geertruidenberg krijgen te maken met bedrijven die aan de deur komen om diensten en producten zoals woningisolatie en thuisbatterijen aan te bieden. Deze bedrijven doen zich voor als vertegenwoordigers die samenwerken met de gemeente, maar dit klopt niet. De gemeente benadrukt dat er geen samenwerking is en dat zij geen bedrijven langsstuurt voor dergelijke verkoop.

Het is belangrijk om alert te zijn bij dergelijke aanbiedingen. Je bent nooit verplicht om meteen een beslissing te nemen of een overeenkomst te tekenen. Neem de tijd om de aangeboden diensten te vergelijken en bepaal zelf of je hiermee verder wilt.

Geen samenwerking met gemeente

De gemeente Geertruidenberg adviseert inwoners om goed na te denken voordat ze ingaan op een aanbod. Bij twijfel of een verkoper echt namens de gemeente handelt, kun je contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail.