Startersbijeenkomst voor ondernemers in Geertruidenberg

In Raamsdonksveer wordt op donderdag 24 september een gratis bijeenkomst georganiseerd voor startende ondernemers. Adviseurs van het IMK delen praktische tips en bieden ruimte voor vragen en netwerken.

Gevonden voor jou

Startende ondernemers in de gemeente Geertruidenberg kunnen zich binnenkort laten inspireren en informeren tijdens een speciale bijeenkomst. Op donderdag 24 september van vier tot zes uur ’s middags opent de Startershub aan de Schubertstraat 2a in Raamsdonksveer haar deuren voor dit gratis evenement.

Adviseurs van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) verzorgen presentaties over belangrijke thema's zoals ondernemerschap, administratie, financiën, juridische zaken en het werven van klanten. De bijeenkomst biedt ook volop gelegenheid om vragen te stellen en in contact te komen met andere beginnende ondernemers uit de regio.

Praktische details

De bijeenkomst is gratis en vindt plaats op een centrale locatie in Raamsdonksveer. Het volledige programma wordt later bekendgemaakt, maar deelnemers kunnen nu al rekenen op een informatieve en interactieve middag. Wie zeker wil zijn van een plek, kan zich aanmelden via een e-mail naar [email protected].

Organisatoren benadrukken dat dit evenement een waardevolle start biedt voor iedereen die een eigen bedrijf heeft of overweegt te starten. Houd de communicatiekanalen van de gemeente Geertruidenberg in de gaten voor meer informatie over de bijeenkomst.